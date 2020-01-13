Помпео требует наказания за обстрел авиабазы ​​в Ираке

В Ираке обстреляли ракетами базу, где размещались американские войска. Фото - Reuters

Иракская власть должна наказать виновных в обстреле авиабазы ​​на территории Ирака, на которой дислоцировались американские военные. К этому призывает министр иностранных дел США Майкл Помпео.

"Разгневанный сообщениями о новом ракетном ударе по иракской авиабазе. Молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю иракское правительство привлечь к ответственности виновных в нападении на иракский народ", - написал он в Twitter.

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В последние месяцы военные базы, где дислоцируются американские войска, потерпели ракетных и минометных обстрелов со стороны боевиков, которых поддерживает Иран. Один американский военный погиб во время такого обстрела в декабре.

8 января Иран обстрелял две американские базы на территории Ирака. Так отомстили за удар с американского беспилотника, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. 12 января обстреляли авиабазу Балад, на которой дислоцируются американские военные. Выпустили восемь ракет "Катюша", семь из которых попали на взлетно-посадочную полосу.