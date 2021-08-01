Пользователи Zoom получат $ 85 млн компенсации

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Компания Zoom Video Communications Inc. согласилась выплатить около 85 млн долларов США для урегулирования претензий в рамках коллективного иска пользователей.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда Сан-Хосе, штат Калифорния. Пользователи обратились в суд Сан-Хосе (штат Калифорния), обвиняя компанию в том, что она не обеспечила достаточного уровня конфиденциальности данных. В частности, истцы сочли нарушением соглашения передачу данных с Facebook, притом что по условиям соглашения компания не имела права передавать их третьим лицам.

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Кроме того, истцы утверждали, что компания не в состоянии обеспечить надежную защиту их данных от хакерских атак. Суд удовлетворил исковое заявление и вынес постановление, согласно которому Zoom придется выплатить пользователям денежную компенсацию.

Zoom согласилась выплатить владельцам платных аккаунтов по $ 25, а бесплатных - по $ 15. В целом для урегулирования инцидента компания потратит около $ 85 млн. Также суд обязал Zoom пересмотреть действующие правила конфиденциальности, чтобы повысить уровень защиты данных пользователей платформы.

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