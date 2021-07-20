Украинцы заплатят 1,1 млн грн судье, которого обвиняли во взяточничестве

Судья, которого обвиняли во взяточничестве, оценил моральный ущерб для себя в 2,75 млн грн. Фото: pixabay.com

Бывший судья Железнодорожного районного суда города Львова Игорь Ганич, которого в 2011 году задержали за взяточничество, отсудил у государства 1,1 млн грн компенсации. Решение принял Луцкий горрайонный суд 6 июля, сообщает НВ.

Также бывшему судье компенсировали почти 5 тыс. грн за железнодорожные билеты, по которым он ездил в Верховный суд.

Уголовное дело против Ганича открывали по двум эпизодам взяточничества: 2 тыс. 400 грн за не расторжение брака и 400 тыс. грн за назначение наказания, не связанного с лишением свободы.

В 2014-м судью приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Решением Апелляционного суда Волынской области приговор отменили, а дело направили генеральному прокурору для дополнительного расследования.

Впоследствии Луцкий горрайонный суд повторно признал судью виновным и приговорил к восьми годам заключения. Постановлением Высшего специализированного суда дело направили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Три года назад Апелляционный суд Волынской области отменил приговор и закрыл производство в связи с отсутствием доказательств. Это решение в 2019 году поддержал Верховный суд.

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Ключевым основанием для оправдания судьи стало то, что СБУ в феврале 2014-го уничтожила материалы оперативно-розыскного дела.

Игорь Ганич обратился в суд о выплате моральной и материальной компенсации за время пребывания под следствием и судом. Оценил моральный ущерб в 2,75 млн грн. Также просил компенсировать 670 тыс. грн утраченного вследствие отстранения от должности судейского вознаграждения и возместить расходы, связанные с рассмотрением уголовного дела.

В марте президент Владимир Зеленский заявлял о "срочном лечении" судов. "Систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи", - говорил он на форуме.