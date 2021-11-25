Поляк шпионил в пользу России

Подозреваемый был задержан на три месяца. Фото: Pexels

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности поймали мужчину, который шпионил в пользу России.

66-летний гражданин Польши подозревается в инициации шпионской деятельности в пользу России и сотрудничестве с другим шпионом, сообщает правительственный портал Польши.

Мужчина шпионил в пользу ФСБ РФ.

Он был арестован 21 ноября 2021 года в Варминско-Мазурском воеводстве. Во время обыска в месте жительства задержанного изъяли доказательства шпионажа. Мужчина не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Суд избрал ему трехмесячный арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российского шпиона посадили на 3 года в Дании

Значительную часть материалов расследования засекретили.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси. Местные СМИ узнали, что задержанный является поляком. Он работал в полиции, с 1999 года был пограничником. Уволился оттуда 20 лет тому назад.