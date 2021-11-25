Поляк шпионил в пользу России

 
Ексклюзивы
1/5
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
1 Просмотров: 504
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
3 Просмотров: 3177
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 2232
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1638
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 1026
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
4 Просмотров: 7911
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3780
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1359
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1044
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2844
Фото
Все фото
5
6
5
3
5
В России на шахте произошел взрыв: десятки раненых и пропавших
В России на шахте произошел взрыв: десятки раненых и пропавших
Индийский учитель построил копию Тадж-Махала своей любимой жене
Индийский учитель построил копию Тадж-Махала своей любимой жене
В Колумбии конфисковали рекордную партию кокаина
В Колумбии конфисковали рекордную партию кокаина
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
Видео
Все видео
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Интервью
1/5
"Украинцы зарабатывают до 3,5 тысяч злотых": какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 3,5 тысяч злотых": какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 738
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3294
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4743
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1503
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
24 ноября 2021
Просмотров: 603
Не можу пробачити
Знайома тітка Наталія опублікувала в соцмережах фото зі святкування 60-річчя. Але на жодній зі світлин не видно її молодшої доньки. ...
четверг, 25 ноября 2021 10:56

Поляк шпионил в пользу России

  Комментировать
Поляк шпионил в пользу России
Подозреваемый был задержан на три месяца. Фото: Pexels

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности поймали мужчину, который шпионил в пользу России.

66-летний гражданин Польши подозревается в инициации шпионской деятельности в пользу России и сотрудничестве с другим шпионом, сообщает правительственный портал Польши.

Мужчина шпионил в пользу ФСБ РФ.

Он был арестован 21 ноября 2021 года в Варминско-Мазурском воеводстве. Во время обыска в месте жительства задержанного изъяли доказательства шпионажа. Мужчина не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Суд избрал ему трехмесячный арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российского шпиона посадили на 3 года в Дании

Значительную часть материалов расследования засекретили.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси. Местные СМИ узнали, что задержанный является поляком. Он работал в полиции, с 1999 года был пограничником. Уволился оттуда 20 лет тому назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поляк шпионил в пользу России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Застрелили украинского художника

Нашли первый скелет женщины-австралопитека

Самое читаемое
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших Просмотров: 37405
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 12096
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 Просмотров: 8091
&quot;Не отходит ни на шаг&quot; – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
 4 Просмотров: 7911
Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы
Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы
12
 Просмотров: 6120
Мир
Уничтожение самолета МАУ: Иран отказался от переговоров о компенсациях
Уничтожение самолета МАУ: Иран отказался от переговоров о компенсациях Просмотров: 99
На помощь Польше придут эстонские военные
На помощь Польше придут эстонские военные Просмотров: 90
Саакашвили передал новое послание
Саакашвили передал новое послание Просмотров: 135
"Украинцы зарабатывают до 3,5 тысяч злотых": какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 3,5 тысяч злотых": какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
 1 Просмотров: 738
В России на шахте произошел взрыв: десятки раненых и пропавших
В России на шахте произошел взрыв: десятки раненых и пропавших
5
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
8
Зеленский выступит в Раде
6
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
4
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
3
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
Голосов: 2542
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть