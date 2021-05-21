Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19

Мэр польского Валжбиха Роман Шелемей настаивает, чтобы все взрослые жители города вакцинировались от Covid-19. Требование касается и украинцев, которые легально работают в населенном пункте.

Две недели назад решение об обязательных прививках принял горсовет, рассказала уполномоченная президента Валжбиха по делам иностранцев Ирина Рерих, 39 лет.

"До этого в нашем научно-культурном центре "Стара копальня" (помещение бывшей шахты. - Gazeta.ua) был организован пункт вакцинации. Ежедневно прививают по 1000-1200 человек. Едут со всей Польши. Также работает мобильный пункт прививок Free drive в центре города. Укол делают прямо в машине. Заезжаешь в специальный коридор, где тебе меряют температуру и встречают врач с медсестрой. Протягиваешь руку и получаешь вакцину. Выдают талон с указанием даты повторной прививки", - рассказала Ирина.

Автор: https://dziennik.walbrzych.pl В польском Валжбихе отлажена схема вакцинации населения. Люди получают уколы в специально обустроенном пункте вакцинации

После постановления горсовета, в Валжбихе прошли митинги. Против принудительной вакцинации протестовали 100-150 человек.

"Ходили к дому Шелемея. Обвиняли его в том, что в нем победил врач, а не глава города. Мэр по специальности кардиолог. Работает и сейчас в больнице", - добавила уполномоченная.

Руководители Нижнесилезского воеводства в которое входит Валжбих - назвали указ незаконным. Говорят, что вакцинация должна быть добровольной.

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"В будущем решение Шелемея, думаю, все поддержат. В городе много заводов и фабрик. Их руководители уже сами делают заявления о необходимости вакцинации. В будущем отдавать предпочтение будут привитым работникам, а других могут не брать. При этом украинцы в Польше не очень хотят вакцинироваться. Боятся", - сказала Ирина Рерих.

Автор: https://dziennik.walbrzych.pl Пожилым людям в Польше колют вакцину Astrazeneka. Младшие получают прививки препаратами Pfizer и Moderna

Чтобы мотивировать людей делать уколы, горсовет Валжбиха договорился о скидках для вакцинированных на абонементы в спортзалы, бассейны, театры, галереи и прочее. Некоторые достигают 80%.

В Польше людей прививают тремя вакцинами - Astrazeneka, Pfizer и Moderna. Первую колют гражданам старшего возраста. Две других - младшим. Украинцев, которые едут на легальную работу, поляки решили прививать на границе препаратом Johnson & Johnson. Эту вакцину колют один раз.