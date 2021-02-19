Польше заявили о начале третьей волны пандемии

Польша объявила 3 волну коронавируса. Фото: pixabay

В Польше началась 3-я волна коронавируса.

Насколько масштабной она будет, пока что неизвестно, заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передает RMF24.

"Абсолютно точно мы уже имеем 3-ю волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже 3-я волна", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире допускают одинаковые ошибки, которые могут продлить пандемию коронавируса на годы

По его словам, для развития пандемии есть 2 фактора, важнейший из которых - "британский" штамм.

"2-я вещь есть менее конкретной, поскольку речь идет об определенной социальной дисциплине", - сказал он.

Вакцинацию от коронавируса начали в Польше в конце декабря 2020 года. Всего в стране подтвердили более 1 млн случаев коронавируса. Более 40 тыс. умерли.

За последние сутки в Украине обнаружили 6531 нового больного коронавирусом. Из них детей - 418, медработников - 285. Всего по состоянию на утро 19 февраля имеем 1 293 672 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 972 летальных. 120 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 1 139 977 пациентов, из них за последние сутки - 5857.