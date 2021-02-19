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пятница, 19 февраля 2021 08:22

Коронавирус не сбавляет обороты: какова ситуация в регионах

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Коронавирус не сбавляет обороты: какова ситуация в регионах
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6531 новых больных коронавирусом. Из них детей - 418, медработников - 285.

Всего по состоянию на утро 19 февраля имеем 1 293 672 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 972 летальных. 120 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 139 977 пациентов, из них за последние сутки - 5857, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581) областях, Киеве (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 544 случая;
Винницкая область - 581 случай;
Волынская область - 180 случаев;
Днепропетровская область - 397 случаев;
Донецкая область - 132 случая;
Житомирская область - 260 случаев;
Закарпатская область - 397 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 753 случая;
Киевская область - 365 случаев;
Кировоградская область - 63 случая;
Луганская область - 43 случая;
Львовская область - 422 случая;
Николаевская область - 182 случая;
Одесская область - 238 случаев;
Полтавская область - 133 случая;
Ровенская область - 134 случая;
Сумская область - 104 случая;
Тернопольская область - 217 случаев;
Харьковская область - 182 случая;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 197 случаев;
Черкасская область - 155 случаев;
Черновицкая область - 458 случаев;
Черниговская область - 178 случаев.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

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Дата
19
февраля

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