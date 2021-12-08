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среда, 08 декабря 2021 09:23

Польша вводит новые правила въезда в страну

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Польша вводит новые правила въезда в страну
Правительство Польши приняло решение ужесточить карантинные ограничения. Фото: pixabay.com

С 15 декабря Польша вводит новые правила въезда в страну.

Правительство Польши также приняло решение ужесточить карантинные ограничения, сообщает Министерство здравоохранения страны в Twitter.

"Люди, которые прибыли из-за пределов Шенгенской зоны, должны иметь отрицательный тест на Covid-19, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы. Covid-тестирование станет обязательным для лиц, контактировавших с инфицированными людьми", - говорится в сообщении.

Дискотеки, клубы и танцевальные заведения закроют с 15 декабря. Количество людей, которые смогут посещать церкви, рестораны, гостиницы, кинотеатры, театры, оперы, общественные центры, концерты, а также бассейны и аквапарки сократят с 50% до 30%.

Изменения также внесут в работу общественного транспорта. В автобусах или поездах будет разрешено занимать лишь 75% свободных мест.

31 декабря и 1 января в закрытых заведениях разрешат проводить вечеринки с участием не более 100 человек.

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Польша готовится упростить для работников из Украины получение "карты пребывания". Пакет изменений в закон об иностранцах, который уже одобрил Сейм, предусматривает упрощение легализации для украинцев, желающих оставаться работать в Польше.

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Дата
08
декабря

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