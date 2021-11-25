Польша собирается упростить переезд для украинских трудовых мигрантов

За изменения в законодательство еще должен проголосовать Сенат. Фото: pixabay.com

Польша готовится упростить для работников из Украины получение "карты пребывания".

Пакет изменений в закон об иностранцах, который уже одобрил Сейм, предусматривает упрощение легализации для украинцев, желающих оставаться работать в Польше, передает "Европейская правда".

"Нововведения должны поощрить зарубежных работников подавать заявление на разрешение на временное или постоянное проживание в Польше до трех лет. Больше не будут требовать наличие задокументированного места проживания в Польше и постоянного источника дохода. Вместо этого хватит информации о том, что заработок зарубежного работника - не меньше минимальной заработной платы в стране", - говорится в сообщении.

На практике это будет означать, что иностранец, который подает заявление на предоставление ему разрешения на временное или постоянное жительство в Польше, не должен будет приобщать к документам условия аренды жилья или документ, подтверждающий право собственности на квартиру. Для подтверждения социального обеспечения украинцам достаточно будет предоставить договор трудоустройства с указанной зарплатой.

За изменения в законодательство еще должен проголосовать Сенат - высшая палата польского парламента, после чего документ поступит на подпись президенту Польши. Изменения вступят в силу через 14 дней со дня их опубликования - примерно в первом квартале 2022 года.

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В течение прошлого года 7094 гражданина Украины получили документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Всего с начала выдачи "карты поляка" в 2008-м ее получили более 130 тыс. граждан Украины.