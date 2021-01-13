Сообщили количество украинцев, которые в прошлом году получили "карту поляка"

Подсчитали количество выданных Польшей виз украинцам. Фото: Корреспондент

В течение прошлого года 7094 гражданина Украины получили документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу.

Всего с начала выдачи "карты поляка" в 2008 году ее получили более 130 тыс. граждан Украины, говорится в сообщении пресс-службы МИД Польши.

Владелец этого документа имеет ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения разрешения на постоянное пребывание в стране, ускоренную процедуру получения гражданства. Кроме того, предусматриваются льготы при поступлении в вузы на проезд в общественном транспорте и тому подобное.

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"Карта поляка" - документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Закон "О карте поляка" был принят Сеймом Польши 7 сентября 2007.