Польша вводит новые правила для работников

Польша меняет правила для сезонных работников. Фото: news.bigmir.net

С начала 2018 сезонные работники должны будут заплатить за разрешение на работу.

Бесплатные заявления-поручения польских работодателей отменят, сообщает "Польское радио".

Оплата за этот документ составит 30 злотых - около 240 грн.

Новые правила вступят в силу в соответствии с изменениями с трудовым законодательством для иностранцев, рассказала директор Уездного правительства труда в городе Ґруець Мазовецкого воеводства Мажанна Скочек.

Трудовое законодательство Польши адаптируют к стандартам Евросоюза, пояснил директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз. Добавил, что Новер регулирования должен преодолеть недостатки регистрации бесплатных заявлений-поручений.

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Работник не может находиться в Польше дольше, чем 9 месяцев в течение календарного года. Время считаться с момента пересечения границы.

Новый законопроект №6275, направленный на предотвращение торговли людьми, нанесет ощутимый удар по легальному рынкеу международного трудоустройства. Согласно этому законопроекту, будет фактически невозможно вести на законных основаниях деятельность лицензированных компаний по международному трудоустройству в Украине. Между тем, этот рынок и так на 99% находится в тени. К таким выводам пришли участники круглого стола "Убийство рынка международного трудоустройства Украины", который состоялся в Киеве.