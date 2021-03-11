Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 3942
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 171
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1647
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 936
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1575
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1548
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 711
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2574
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 2034
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Фото
Все фото
6
5
20
5
4
&quot;Бизнес для своих&quot; - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
"Бизнес для своих" - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
&quot;Такой роскоши не видела нигде&quot; - украинка о переезде в Катар
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
&quot;После университета надо отработать в опасном районе&quot; - Украинка о зарплатах в Турции
"После университета надо отработать в опасном районе" - Украинка о зарплатах в Турции
НАТО провело учения возле Одессы
НАТО провело учения возле Одессы
Видео
Все видео
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 360
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1647
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
1 Просмотров: 396
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
пятница, 12 марта 2021 07:00

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

  Комментировать
Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО
Действующие страны-члены НАТО / Wikipedia

12 марта 1999-го Венгрия, Польша и Чехия присоединились к НАТО. Общее количество членов достигло 19. Принятая 29 апреля 1999-го новая концепция Альянса провозгласила отказ от военной доктрины и готовность к выполнению военных операций в регионах возможных локальных кризисов.

НАТО основали 12 стран в 1949-м как оборонительный союз против СССР в Холодной войне. Первое расширение после Холодной войны произошло после объединения Германии в 1990-м, когда бывшая ГДР стала частью ФРГ и Альянса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО провело учения возле Одессы

Страны Центральной и Восточной Европы настаивали на расширении НАТО на восток из-за агрессивных действий России на внутреннем уровне, как то Первая чеченская война, и на международном, как участие в войне в Приднестровье и Абхазии, а также призывы к восстановлению СССР. Интерес Венгрии присоединиться подтвердил референдум 1997-го, на котором 85% венгров проголосовали за членство. Аналогично было в Польше с поддержкой более 80%.

В 1991-м Польша, Венгрия и Чехословакия создали "Вышеградскую группу", которая выступала за европейскую интеграцию в рамках ЕС и НАТО, а также проводила военные реформы, в соответствии со стандартами Альянса.

Хотя других членов "Вышеградской группы" пригласили присоединиться к НАТО на саммите в Мадриде в 1997 году, вступление Словакии отложили, потому что несколько членов считали недемократическими действия националистического премьера Владимира Мечиара. Румыния и Словения рассматривались как кандидаты в 1997-м, но поддержка относительно их вступления не была единодушной среди членов, особенно в Конгрессе США. В письме президенту Биллу Клинтону более 40 американских экспертов по внешней политике выразили обеспокоенность по расширению как дорогому и ненужному шагу ввиду отсутствия внешней угрозы со стороны России. Исследование 2006 года подтвердило, что расширение в 1999-м и 2004-м способствовало демократической консолидации в странах Центральной и Восточной Европы.

На саммите в Вашингтоне в 1999-м Венгрия, Польша и Чехия стали членами НАТО. Также ПДЧ получили Албания, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Румыния, Словакия и Словения. В 2000-м эти страны присоединились к Хорватии для создания "Вильнюсской группы" с целью совместного членства в НАТО. 7 стран присоединились на саммите в Стамбуле в 2004 году. Москва была зла из-за присоединением 3-х стран Балтии - первых стран, входивших в СССР. Сейчас в Альянс входят 30 стран. Последней присоединилась Северная Македония.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 153888
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 54345
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 15489
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 12681
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 12213
Мир
Назвали условие введения США новых санкций против "Северного потока-2"
Назвали условие введения США новых санкций против "Северного потока-2" Просмотров: 153
Папа извинился за грехи Католической церкви
Папа извинился за грехи Католической церкви
 Просмотров: 72
Горел завод "Tesla"
Горел завод "Tesla" Просмотров: 252
AstraZeneca сократит поставки вакцин в ЕС
AstraZeneca сократит поставки вакцин в ЕС Просмотров: 171
Министра отправили в отставку. Виновата российская вакцина от Covid-19
Министра отправили в отставку. Виновата российская вакцина от Covid-19 Просмотров: 1503
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 576
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть