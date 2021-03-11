Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Действующие страны-члены НАТО / Wikipedia

12 марта 1999-го Венгрия, Польша и Чехия присоединились к НАТО. Общее количество членов достигло 19. Принятая 29 апреля 1999-го новая концепция Альянса провозгласила отказ от военной доктрины и готовность к выполнению военных операций в регионах возможных локальных кризисов.

НАТО основали 12 стран в 1949-м как оборонительный союз против СССР в Холодной войне. Первое расширение после Холодной войны произошло после объединения Германии в 1990-м, когда бывшая ГДР стала частью ФРГ и Альянса.

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Страны Центральной и Восточной Европы настаивали на расширении НАТО на восток из-за агрессивных действий России на внутреннем уровне, как то Первая чеченская война, и на международном, как участие в войне в Приднестровье и Абхазии, а также призывы к восстановлению СССР. Интерес Венгрии присоединиться подтвердил референдум 1997-го, на котором 85% венгров проголосовали за членство. Аналогично было в Польше с поддержкой более 80%.

В 1991-м Польша, Венгрия и Чехословакия создали "Вышеградскую группу", которая выступала за европейскую интеграцию в рамках ЕС и НАТО, а также проводила военные реформы, в соответствии со стандартами Альянса.

Хотя других членов "Вышеградской группы" пригласили присоединиться к НАТО на саммите в Мадриде в 1997 году, вступление Словакии отложили, потому что несколько членов считали недемократическими действия националистического премьера Владимира Мечиара. Румыния и Словения рассматривались как кандидаты в 1997-м, но поддержка относительно их вступления не была единодушной среди членов, особенно в Конгрессе США. В письме президенту Биллу Клинтону более 40 американских экспертов по внешней политике выразили обеспокоенность по расширению как дорогому и ненужному шагу ввиду отсутствия внешней угрозы со стороны России. Исследование 2006 года подтвердило, что расширение в 1999-м и 2004-м способствовало демократической консолидации в странах Центральной и Восточной Европы.

На саммите в Вашингтоне в 1999-м Венгрия, Польша и Чехия стали членами НАТО. Также ПДЧ получили Албания, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Румыния, Словакия и Словения. В 2000-м эти страны присоединились к Хорватии для создания "Вильнюсской группы" с целью совместного членства в НАТО. 7 стран присоединились на саммите в Стамбуле в 2004 году. Москва была зла из-за присоединением 3-х стран Балтии - первых стран, входивших в СССР. Сейчас в Альянс входят 30 стран. Последней присоединилась Северная Македония.