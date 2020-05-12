Польша утвердила стратегию нацбезопасности: среди главных угроз – Россия

Президент Польши подписал обновленную Стратегию национальной безопасности. Фото: pixabay.com

Президент Польши Анджей Дуда подписал обновленную Стратегию национальной безопасности – на ее основе будут разработаны положения для регламентирования деятельности польской армии. В документе описаны основные угрозы безопасности Польши – Российская Федерация указана среди таковых.

По сообщению "Радио Польша", министр национальной обороны Мариуш Блащак отметил, что стратегия касается угроз, на которые должны реагировать польские солдаты.

"Мы противостоим этой политике, принимая активное участие в деятельности Североатлантического альянса. Солдаты польской армии дислоцируются на Восточном фланге НАТО, но не только в Польше, а также и в странах-союзниках по блоку НАТО, создавая новые части", – подчеркнул Блащак.

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Также на основе Стратегии национальной безопасности будут созданы подробные рекомендации относительно направлений развития безопасности.

Совет Европейского союза утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, подтвердив ее стратегическое значение.