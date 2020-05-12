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вторник, 12 мая 2020 03:16

В ЕС утвердили политику по "Восточному партнерству"

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В ЕС утвердили политику по &quot;Восточному партнерству&quot;
В ЕС утвердили важную для Украины политику. Фото: pixabay.com

Совет Европейского союза утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, подтвердив ее стратегическое значение.

Совет приветствует "значительные достижения Восточного партнерства" и подтверждает свой "подход, основанный на стимулировании и условиях, как средство поощрения стран Восточного партнерства к продолжению реформ и наращиванию усилий в этом направлении", сообщается на сайте Совета ЕС.

"Совет подтверждает, что нынешняя политическая основа, включая "20 результатов к 2020 году", является действующей и приносит ощутимые результаты и пользу людям. Совет также подчеркивает важность будущего Восточного партнерства как более стратегической, амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основы для сотрудничества, позволяющей участникам совместно решать общие и глобальные задачи в широком спектре областей, особенно в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией Covid-19", – говорится в сообщении.

Совет ЕС с нетерпением ожидает следующего саммита Восточного партнерства. Ожидается, что на нем будут рассмотрены результаты, достигнутые со времени проведения последней встречи на высшем уровне в 2017 году, одобрены долгосрочные политические цели и намечены пути дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества, а также будет дан мандат на подготовительную работу над следующими результатами после 2020 года.

"В выводах ЕС признает стратегическую важность Восточного партнерства и призывает к его большим амбициям и гибкости. Это именно то, что в контактах с ЕС и его государствами-членами мы постоянно продвигаем вместе с другими ассоциированными партнерами – Грузией и Молдовой. Закрепленная в выводах гибкость позволит нам развивать идею запуска дополнительного формата диалога ЕС с партнерами так называемого "Восточного партнерства Плюс", – сказал представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

Он выразил уверенность, что выводы-2020 – "хорошая основа для будущего саммита Восточного партнерства, в ходе которого мы будем работать над усилением соответствующих политических и секторальных сигналов.

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Восточное партнерство – это инициированная Польшей и Швецией программа, направленная на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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