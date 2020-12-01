Польша упростила для белорусов условия приема на работу

Упрощение условий касается врачей и медсестер. Фото: pixabay.com

С 1 декабря гражданам Беларуси, имеющим гуманитарную визу, не нужно получать разрешение на работу.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал Нexta Live.

Упрощение условий приема на работу касается врачей и медсестер, а также IT-специалистов, которые приезжают в Польшу в рамках программы Poland Business Harbour.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь: против основателей популярного Telegram-канала открыли уголовные дела

В начале ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что врачей, которые откликнутся на приглашение Польши поработать во время пандемии коронавируса, не пустят обратно в Беларусь.