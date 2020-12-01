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вторник, 01 декабря 2020 13:13

Польша упростила для белорусов условия приема на работу

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Польша упростила для белорусов условия приема на работу
Упрощение условий касается врачей и медсестер. Фото: pixabay.com

С 1 декабря гражданам Беларуси, имеющим гуманитарную визу, не нужно получать разрешение на работу.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал Нexta Live.

Упрощение условий приема на работу касается врачей и медсестер, а также IT-специалистов, которые приезжают в Польшу в рамках программы Poland Business Harbour.

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В начале ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что врачей, которые откликнутся на приглашение Польши поработать во время пандемии коронавируса, не пустят обратно в Беларусь.

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