Польша созывает бойцов территориальной обороны из-за угроз из Беларуси

Участники терробороны должны быть готовы к мобилизации. Фото: Reuters

В Польше созывают силы территориальной обороны для помощи пограничникам.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление участников отрядов территориальной обороны. Об этом говорится в официальном Twitter.

На границе ожидается провокация со стороны белорусов.

Участники терробороны должны проверить свое оборудование и предупредить работодателей и родных.

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Людей, проживающих в приграничных с Беларусью воеводствах, просят быть готовыми отправляться на сбор через 6-12 ч. Из воеводств в центре страны - в течение суток.

Из-за напряженной ситуации с мигрантами Польша привела в готовность войска вдоль границы. На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Один белорусский солдат выстрелил из сигнальной ракеты в польских военных, другие пытались уничтожить забор на границе.