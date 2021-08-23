Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью

Паркон построят через нелегалов. Фото: Reuters

Польша построит забор на границе с Беларусью.

Такое решение приняли из-за нелегалов. Забор будет высотой более 2 метров, сообщил министр обороны Польши Мариуша Блащак.

"На границе с Беларусью построят новую прочную ограду высотой 2,5 м", - отметил министр.

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По словам Блащак, для помощи пограничникам привлекут больше солдат Вооруженных сил Польши.

Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы, чтобы вытеснить мигрантов. Эти действия зафиксировали на видео. Это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни. Информацию о нарушениях государственной границы используют в досудебном расследовании.