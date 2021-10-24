Польша подготовила для отправки помощь мигрантам на границу с Беларусью

В грузовиках - палатки, кровати и одеяла. Фото: Pixabay

Польша подготовила для отправки мигрантам на границу с Беларусью гуманитарную помощь. Власти надеются, что Минск даст разрешение. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в Twitter.

"Во время встречи с премьером Матеушем Моравецким я инициировал отправку гуманитарного конвоя к границе с Беларусью. Надо помогать переселенцам, бродящим по белорусской стороне границы", - написал глава государства в соцсети.

Он также обратился к властям Беларуси с просьбой впустить помощь.

По словам Дуды, в грузовиках - палатки, кровати и одеяла. Позже стало известно, что транспорт с гуманитарной помощью отправился к пропускным пунктам.

Это третий гуманитарный конвой, который польское Государственное агентство стратегических резервов подготовило для Беларуси, которая до этого помощь отказалась принять.

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Белорусские пограничники дают мигрантам, которые пытаются нелегально попасть в ЕС, наркотики. Пограничники выдают нелегалам метадон под видом лекарств, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.