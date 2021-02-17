Польша отказалась от российской и китайской вакцин

Польша сделала ставку на западную вакцину. Фото: Reuters

Польша не планирует закупать российскую вакцину "Спутник V" и китайский Sinovac, а делает ставку на прививки вакциной западных производителей.

"Вопрос заключается в том: мы хотим вакцинировать в Польше продуктами, которые допущены Европейским агентством по лекарственным средствам к оборотам на территории ЕС, или в аварийный способ допускать лекарства, которые не имеют таких сертификатов. Как польское правительство мы выбрали первый путь - закупили около 100 млн доз вакцины", - заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, пишет Polsat News.

Он добавил, что вся закупленная вакцина должен попасть в Польшу до конца года. Чиновник с сожалением констатировал, что доставленные части партий вакцины в первом квартале задерживается.

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"Это - проблема, с которой борются все страны ЕС", - отметил Дворчик.

В Польше пока вакцинировано 2,1 млн человек, две дозы получили уже 646 тыс. человек.

Польша предварительно получит на 1 млн 200 тыс. вакцин больше, чем заказала и продаст их Украине по себестоимости. 65% украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса. В мире 67% людей готовы делать прививки, если вакцина будет общедоступна, безопасна и эффективна. 26% опрошенных отказались от прививки. 8% колеблются.