Польша не согласовала с США передачу истребителей Украине

Польша не согласовала с США передачу истребителей МиГ-29 для Украины. Фото: Укринформ

Польша не согласовала с США передачу истребителей МиГ-29 для Украины.

Об этом сообщает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, пишет Reuters.

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"Насколько мне известно, с нами не было предварительно согласовано, что они планируют передать нам эти самолеты… Поэтому я думаю, что это был неожиданный шаг со стороны поляков".

Польша официально подтвердила готовность передать Украине боевые самолеты. Власти Польши готовы немедленно бесплатно передать все свои самолеты МИГ-29 на базу в Рамштайне и передать в распоряжение правительства Соединенных штатов Америки. В то же время, она просит США предоставить ей подержанные самолеты с подобными эксплуатационными возможностями.