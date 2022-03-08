Польша предоставит Украине боевые самолеты, но есть условие

Польша официально подтвердила готовность передать Украине боевые самолеты.
Об этом сообщает МИД Польши.
Власти Польши готовы немедленно бесплатно передать все свои самолеты МИГ-29 на базу в Рамштайне и передать в распоряжение правительства Соединенных штатов Америки. В то же время, она просит США предоставить ей подержанные самолеты с подобными эксплуатационными возможностями.
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Польша готова немедленно договориться об условиях закупки этих машин. Также просит другие страны НАТО, владеющие самолетами МИГ-29, действовать подобным образом.
Ранее Вашингтон и Варшава вели переговоры по самолетам, которые Польша могла бы предоставить Украине в обмен на новые истребители.
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