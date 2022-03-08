Польша предоставит Украине боевые самолеты, но есть условие

В обмен Польша просит схожие самолеты у США. Фото: Pexels

Польша официально подтвердила готовность передать Украине боевые самолеты.

Об этом сообщает МИД Польши.

Власти Польши готовы немедленно бесплатно передать все свои самолеты МИГ-29 на базу в Рамштайне и передать в распоряжение правительства Соединенных штатов Америки. В то же время, она просит США предоставить ей подержанные самолеты с подобными эксплуатационными возможностями.

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Польша готова немедленно договориться об условиях закупки этих машин. Также просит другие страны НАТО, владеющие самолетами МИГ-29, действовать подобным образом.

Ранее Вашингтон и Варшава вели переговоры по самолетам, которые Польша могла бы предоставить Украине в обмен на новые истребители.