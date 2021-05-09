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воскресенье, 09 мая 2021 12:09

Польша начнет вакцинировать от коронавируса молодежь

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Польша начнет вакцинировать от коронавируса молодежь
В воскресенье в Польше записаться на вакцинацию смогут молодые люди, которые родились в 2000, 2001, 2002 и 2003 годах. Фото: pixabay

Первую дозу вакцины от коронавируса в Польше получили 10 миллионов человек.

В соседней стране объявили о начале вакцинации для молодежи, сообщает Польское радио.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецки, более 3,5 миллиона человек уже вакцинированы от коронавируса полностью.

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В воскресенье в Польше записаться на вакцинацию смогут молодые люди, которые родились в 2000, 2001, 2002 и 2003 годах.

Польские власти до конца года хотят раздать направление на вакцинацию всем, кому еще не исполнилось 18 лет.

В Минздраве Украини назвали даты начала введения второй дозы по каждой из Covid-вакцин. Вторую дозу препаратов Pfizer, CoronaVac и CoviShield люди получат в течение следующих двух недель. Вторую прививку вакциной Pfizer начнут делать 9 мая, вакцинация препаратом CoronaVac (Sinovac) стартует 11 мая, а Covishield от AstraZeneca будут колоть с 19 числа.

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