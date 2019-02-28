Полный провал: эксперты раскритиковали Трампа за саммит

Дональд Трамп встретился на саммите с Ким Чен Ыном. Фото: inosmi.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был не готов к переговорам с главой КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Ханое. Поэтому встреча закончилась неудачно.

Такую экспертную оценку дает британская газета Financial Times, пишет "Сегодня".

Издание напоминает о критике американского лидера со стороны его бывшего адвоката Майкла Коэна. Выступая в среду на слушаниях в Конгрессе, он охарактеризовал нынешнего главу Белого дома как расиста, афериста и обманщика. Также критически высказался Деннис Уайлдер, в прошлом один из высокопоставленных сотрудников ЦРУ, который занимал пост главного советника президента Джорджа Буша во время шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

"В моей памяти это беспрецедентно, чтобы саммит с участием президентов заканчивался так, - отметил Уайлдер. - Азиаты очень четко придерживаются протокола, и отмену рабочего обеда точно инициировали со стороны США. В этом заключается риск дипломатии на основе директив, идущих сверху, а не наоборот, снизу вверх".

Также отметил попытки Трампа управлять процессом переговоров.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Джо Юн, который до своей отставки в прошлом году участвовал в переговорах с КНДР, говорит, что столь резкое завершения саммита отражает отсутствие подготовки со стороны США.

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В то же время бывший сотрудник Госдепартамента при администрации президента Барака Обамы Дэвид Ким считает, что не стоит рассматривать итоги этой встречи как провал.

"Пока оба лидера сохраняют свободу и продолжают переговоры, мы можем ожидать прогресса в будущем, они оба хотят его", - сказал Ким.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын пока не смогли достичь договоренности на саммите. Они раньше запланированного покинули место проведения - старейший отель Ханоя Sofitel Legend Metropole. Без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена. О церемонии совместного подписания документов пока ничего не известно.