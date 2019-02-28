Полный провал: эксперты раскритиковали Трампа за саммит

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2484
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1206
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 783
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1989
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1422
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 729
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 3159
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1575
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 540
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
4
22
6
19
11
Толстая крыса застряла в отверстии люка: спасатели организовали операцию спасения
Толстая крыса застряла в отверстии люка: спасатели организовали операцию спасения
Кони, буддисты и хрущевки - как жили монголы в 1960-х
Кони, буддисты и хрущевки - как жили монголы в 1960-х
Четверо в одном саркофаге - женщина раскопала гробницу в своем огороде
Четверо в одном саркофаге - женщина раскопала гробницу в своем огороде
В Британии прошел ежегодный фестиваль викингов
В Британии прошел ежегодный фестиваль викингов
Красоту гор показали в черно-белых снимках
Красоту гор показали в черно-белых снимках
Видео
Все видео
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
300 автомобилей сгорели на авиашоу
300 автомобилей сгорели на авиашоу
Путина раскритиковала пенсионерка из России
Путина раскритиковала пенсионерка из России
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1206
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1422
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1323
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4293
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2970
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1368
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
четверг, 28 февраля 2019 14:33

Полный провал: эксперты раскритиковали Трампа за саммит

  Комментировать
Полный провал: эксперты раскритиковали Трампа за саммит
Дональд Трамп встретился на саммите с Ким Чен Ыном. Фото: inosmi.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был не готов к переговорам с главой КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Ханое. Поэтому встреча закончилась неудачно.

Такую экспертную оценку дает британская газета Financial Times, пишет "Сегодня".

Издание напоминает о критике американского лидера со стороны его бывшего адвоката Майкла Коэна. Выступая в среду на слушаниях в Конгрессе, он охарактеризовал нынешнего главу Белого дома как расиста, афериста и обманщика. Также критически высказался Деннис Уайлдер, в прошлом один из высокопоставленных сотрудников ЦРУ, который занимал пост главного советника президента Джорджа Буша во время шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

"В моей памяти это беспрецедентно, чтобы саммит с участием президентов заканчивался так, - отметил Уайлдер. - Азиаты очень четко придерживаются протокола, и отмену рабочего обеда точно инициировали со стороны США. В этом заключается риск дипломатии на основе директив, идущих сверху, а не наоборот, снизу вверх".

Также отметил попытки Трампа управлять процессом переговоров.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Джо Юн, который до своей отставки в прошлом году участвовал в переговорах с КНДР, говорит, что столь резкое завершения саммита отражает отсутствие подготовки со стороны США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-адвокат Трампа дал показания о боссе: "Расист. Мошенник. Лжец"

В то же время бывший сотрудник Госдепартамента при администрации президента Барака Обамы Дэвид Ким считает, что не стоит рассматривать итоги этой встречи как провал.

"Пока оба лидера сохраняют свободу и продолжают переговоры, мы можем ожидать прогресса в будущем, они оба хотят его", - сказал Ким.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын пока не смогли достичь договоренности на саммите. Они раньше запланированного покинули место проведения - старейший отель Ханоя Sofitel Legend Metropole. Без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена. О церемонии совместного подписания документов пока ничего не известно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полный провал: эксперты раскритиковали Трампа за саммит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе

Самое больше яйцо снесла курица итальянской породы

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 28006
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 22977
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 17037
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 2 Просмотров: 14221
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 9948
Мир
Более 300 украинцев посадили в тюрьмы Италии и Греции
Более 300 украинцев посадили в тюрьмы Италии и Греции Просмотров: 45
Арестовали таможенников, которые требовали взятки у украинцев
Арестовали таможенников, которые требовали взятки у украинцев Просмотров: 531
Мужчина изнасиловал 11-летнюю внучку жены
Мужчина изнасиловал 11-летнюю внучку жены Просмотров: 324
Племянник Киселева идет за решетку за войну на Донбассе
Племянник Киселева идет за решетку за войну на Донбассе 1 Просмотров: 1557
Самые богатые люди мира теряют деньги: подробности
Самые богатые люди мира теряют деньги: подробности Просмотров: 324
Больше всего комментируют
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
9
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
3
"Крыму нужно дать автономию" - депутат Европарламента
Голосов: 23
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua