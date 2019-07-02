Полное солнечное затмение: когда и где смотреть в Украине

Полное затмение продлится до 4 мин 3 сек. Фото: из открытых источников

Затмение начнется над Тихим океаном в 22:22 по Киевскому времени.

Далее лунная тень пройдет над Южной Америкой вблизи Ла-Серены, что в Чили, сообщает NASA.

Полное затмение начнется в Ла-Серене в 23:38 по Киевскому времени, а закончится в Аргентине в городе Часкомус. Оно продлится до 4 мин 3 сек.

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За пределами этого пути частичное солнечное затмение созерцать в другой части Чили и Аргентины, а также в Эквадоре, Перу, Боливии, Парагвае, Уругвае и некоторых частях Колумбии, Бразилии, Венесуэлы и Панамы.

В Украине солнечное затмение вживую увидеть не смогут, но будут доступны онлайн-трансляции:

на Youtube-канале NASA - https://bit.ly/2YvsRPY.

на сайте музея Сан-Франциско Exploratorium - https://bit.ly/2lodftX.

Солнечное затмение происходит, когда Луна отбрасывает тень на Землю, полностью или частично блокируя солнечный свет в некоторых областях. Следующее полное солнечное затмение, видимое над Южной Америкой, состоится 14 декабря 2020 года.