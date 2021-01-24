Полиция поймала 300 человек на нелегальной вечеринке

Полиция поймала 300 человек на нелегальном рэйве на северо-востоке Лондона. В воскресенье, 24 января, около 1.30 ночи офицеры совершили рейд на нелицензированное музыкальное событие в районе Хакни.



Организаторы закрыли дверь на замок изнутри, а десятки тех, кто был на вечеринке, бежали, когда офицеры входили внутрь. Об этом сообщает Sky News.



В общем 78 человек были задержаны, им выписали фиксированные штрафы в размере 200 фунтов стерлингов за нарушение правил карантина.

Общая сумма штрафов - 15 600 фунтов стерлингов.

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Приморский отель лишили лицензии на алкоголь в баре после того, как в соцсети попало фото, на котором группа людей распивает пиво, и подпись: "Какая изоляция?".