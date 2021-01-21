За фото вечеринки в facebook бар лишился лицензии

Фото в facebook, за которое бар лишили лицензии / Mirror

Приморский отель лишили лицензии на алкоголь в баре после того, как в соцсети попали фото, на которой группа людей распивает пиво, и подпись: "Какая изоляция?".

На фото, опубликованных в facebook, видно, как мужчины за столом, на котором много пустых кружек из-под пива, нарушают карантин. Об этом пишет Mirror.

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Полиция совершила налет на отель Grosvenor House в британском городе Скегнесс, и изъяла камеру видеонаблюдения, которые показали владельца Рассела Спаркса за стойкой бара. На видео видно, как он разносит алкоголь клиентам 13-14 ноября 2020 году, примерно через 2 недели после начала карантина, когда были закрыты все рестораны страны. Кроме 15 мужчин в баре, некоторые курят внутри, что запрещено с 2007 года.

Полиция провела расследование после того, как увидела в facebook фото группы мужчин, которые пьют и позируют для фотографий.

"Я подумал, что после 29 лет работы в полиции не осталось ничего, что могло б меня шокировать. Но то, как работает это заведение, ужасно. В период строгого карантина хозяин бара наливал посетителям пинту за пинтой. Очевидно, этот бар в гостинице должен быть закрыт. Людям нельзя позволять пить алкоголь внутри во время карантина. Не меньше волнует отсутствие социального дистанцирования", - сказал менеджер по лицензированию алкоголя в местной полиции, сержант Ким Эндерби.

Спаркс признал, что открытие бара было ошибкой. Бар лишили лицензии на алкоголь. У отеля есть 21 день, чтобы обжаловать решение.