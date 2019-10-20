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воскресенье, 20 октября 2019 12:45

Полиция освобождает Барселону от протестующих

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Полиция освобождает Барселону от протестующих
В городе протестуют каталонцы. Фото: РИА

В Барселоне полицейские и пожарные начали зачищать центр города от протестующих и горящих ними баррикад.

Начали с пешеходной улице Рамбла у здания Национальной полиции Каталонии, сообщает "РИА Новости".

Это место популярно среди туристов. Сейчас по улице движутся только машины полиции и экстренных служб.

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Правоохранители обстреливают демонстрантов резиновыми пулями. Некоторых людей полиция задерживает. Вслед едут пожарные и тушат баррикады.

В Барселоне, столице Каталонии, с 14 октября протестуют местные. С каждым днем ​​на улице города выходит все больше недовольных.

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