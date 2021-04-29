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четверг, 29 апреля 2021 17:27

Полиция Нью-Йорка уволила робопса компании Boston Dynamics

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Полиция Нью-Йорка уволила робопса компании Boston Dynamics
Робопса Дигидога вернут компании Boston Dynamics. Фото: technews2

Полиция Нью-Йорка, США, уволила роботизированную полицейскую собаку от Boston Dynamics Дигидога.

О расторжении контракта с компанией на аренду робокопа сообщило полицейское управление, пишет New York Post.

"Контракт расторгнут, и собака будет возвращена", - прокомментировал пресс-секретарь полиции.

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Решение о возвращении робопса приняли после негативной реакции пользователей сети на вирусное видео с работающим на улицах Дигидогом.

В сети выражали опасения, что робопсов могут использовать против людей, а то, что происходит, сравнивали с антиутопическим сериалом "Черное зеркало".

По словам некоторых полицейских, робопес был несправеливо втянут в споры и стал жертвой реакций.

Однако часть политиков и местные власти не поддерживали использование роботов во время работы полиции.

"Он жуткий, отталкивает и посылает неверный сигнал жителям Нью-Йорка", - высказался пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Билл Нейхардт о Дигидоге.

Компания Urbanista представила новые наушники Los Angeles. Благодаря использованию технологии солнечных батарей девайс способен работать долго, если пользователь находится под солнцем.

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