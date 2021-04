Полиция Нью-Йорка уволила робопса компании Boston Dynamics

Полиция Нью-Йорка, США, уволила роботизированную полицейскую собаку от Boston Dynamics Дигидога.

О расторжении контракта с компанией на аренду робокопа сообщило полицейское управление, пишет New York Post.

"Контракт расторгнут, и собака будет возвращена", - прокомментировал пресс-секретарь полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Илона Маска планирует воскресить динозавров

Решение о возвращении робопса приняли после негативной реакции пользователей сети на вирусное видео с работающим на улицах Дигидогом.

В сети выражали опасения, что робопсов могут использовать против людей, а то, что происходит, сравнивали с антиутопическим сериалом "Черное зеркало".

По словам некоторых полицейских, робопес был несправеливо втянут в споры и стал жертвой реакций.

Однако часть политиков и местные власти не поддерживали использование роботов во время работы полиции.

"Он жуткий, отталкивает и посылает неверный сигнал жителям Нью-Йорка", - высказался пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Билл Нейхардт о Дигидоге.

Nah they really got these robot police dogs in NYC. This is wild pic.twitter.com/iG7CTPFevH