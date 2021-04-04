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воскресенье, 04 апреля 2021 14:54

Полиция изъяла рекордные 700 кг кокаина

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Полиция изъяла рекордные 700 кг кокаина
Китайские правоохранители объявили об изъятии рекордной партии кокаина. Фото: theguardian.com

В Китае полиция изъяла рекордные 700 кг кокаина.

Об этом сообщает The Guardian.

"Наркодилера перехватили с тележкой в ​​одном из промышленных районов и нашли кокаин в картонных коробках. Еще часть партии была найдена в квартире в том же районе, в результате чего были арестованы двое мужчин 19 и 25 лет", - говорится в сообщении.

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По мнению полиции, наркотики доставили из Южной Америки на нелегальных скоростных катерах.

Правоохранители сообщили, что предыдущий рекордный объем изъятий кокаина в Гонконге - 649 кг в 2012 году.

В Киеве полицейские задержали 20-летнего наркодилера и изъяли кокаин стоимостью более 400 тыс. Грн. Правоохранители выяснили, что фигурант был "сотрудником" интернет-магазин, через которую сбывали наркотики.

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04
апреля

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