Полиция Гонконга пригрозила протестующим огнестрельным оружием

Полиция Гонконга пообещала стрелять в протестующих. Фото: Корреспондент

Полиция Гонконга грозит протестующим огнестрельным оружием, если "зачинщики" не прекратят использовать смертоносное оружие и применять насилие.

Такое заявление милиция автономного района Китая сделала после новых столкновений у Политехнического университета. Правоохранители установили там автомобили с водометами, однако вынуждены были отступить после того, как протестующие начали швырять в них "коктейли Молотова", сообщает агентство Reuters.

Во время противостояния один из полицейских был ранен выпущенной из лука стрелой и находится в больнице. В шлем другого попал металлический шар, хотя милиционер не пострадал.

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Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Жители города начали выступления против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей и не прекратили акции после отмены рассмотрения этого законопроекта. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.