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воскресенье, 15 сентября 2019 17:02

Протестующие в Гонконге жгли китайские флаги и пели "Боже, храни королеву"

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Протестующие в Гонконге жгли китайские флаги и пели &quot;Боже, храни королеву&quot;
Для разгона митингующих власть применяла водометы

Протестующие в Гонконге строили баррикады, громили станции метро, ​​бросали в полицию камни и "коктейли Молотова", а правоохранители в ответ застосовалы водометы и слезоточивый газ.

Десятки тысяч людей вышли на протесты в Гонконге в воскресенье, 15 сентября, несмотря на запрет властей проводить демонстрации, передает агентство AFP. Во время демонстрации произошли беспорядки: некоторые из протестующих пытались попасть в правительственные здания, другие бросали в стражей порядка "коктейли Молотова" и камни.

В ответ представители сил безопасности применили против митингующих слезоточивый газ и водометы с водой синего цвета, которой, вероятно, они хотели отметить протестующих, сообщает агентство dpa.

Некоторые протестующие строили на улицах баррикады, осуществляли поджоги и громили станции метрополитена. При появлении правоохранителей они преимущественно разбегались и впоследствии собирались в других местах. Местные телеканалы показали, как демонстранты сорвали и сожгли китайский флаг и баннер, посвященный 70-й годовщине образования КНР.

Кроме того, в воскресенье группа демонстрантов собралась у консульства Великобритании в Гонконге, требуя от Лондона усиления давления и Пекин и активизации действий для защиты своих бывших подданных. Сотни демонстрантов пели гимн королевства "Боже, храни королеву" и размахивали британскими флагами.

Протесты в Гонконге, на которые выходили сотни тысяч людей, продолжаются уже несколько месяцев. Жители выходили на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек. Это были самые протесты в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году.

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На фоне массовых протестов 4 сентября глава администрации Гонконга Керри Лам объявила об официальном отзыве противоречивого законопроекту об экстрадиции. Впрочем, акции протеста продолжаются - демонстранты требуют проведения свободных выборов, расследование действий полиции, которая применяла силу во время митингов и амнистии для более тысячи задержанных.

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Дата
15
сентября

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