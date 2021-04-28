Полицейские задушили мужчину при задержании

Марио Гонсалеса задушили полицейские. Фото: скриншот с YouTube

В штате Калифорния, США, полицейские при задержании задушили 26-летнего Марио Гонсалеса.

Правоохранители прижимали его к земле более 5 мин. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Инцидент произошел 19 апреля, но видео с камер наблюдения опубликовали только утром 28 апреля.

Полицейским поступило сообщение о якобы пьяном мужчине в парке. Причиной задержания стало то, что мужчина не хотел называть свое имя и дату рождения. Также Гонсалес сопротивлялся аресту, поэтому полицейские применили силу.

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Мужчину прижали коленом, когда он лежал животом на земле. Он сопротивлялся в течение 5 мин. и говорил, что ничего не сделал. Затем он перестал дышать.

Семья погибшего сообщила, что у Гонсалеса остался 4-летний сын. Также мужчина был опекуном своего 22-летнего брата с аутизмом. Родные заявили, что полицейские убили Гонсалеса, применив чрезмерную силу.

"Полицейские убили моего брата так же, как убили Джорджа Флойда", - прокомментировал его брат Герардо Гонсалес.

Трех правоохранителей на время расследования отправили в оплачиваемый отпуск.

Смерть американца Джорджа Флойда, который умер при задержании в мае прошлого года, наступила от удушения. Препараты, которые он употреблял, не могли повлиять на респираторную функцию его организма. Подтверждением этого есть видео, на котором частота дыхания Флойда была в пределах нормы.