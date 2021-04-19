"Покушение" на Лукашенко: Польша ответила на обвинения

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пропавшие в Москве оппозиционеры готовили на него и его детей покушение при содействии спецслужб США и Польши. Фото: REUTERS

Польша не планировала и не планирует участвовать в покушении на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Есть подозрение, что Лукашенко кто-то обманывает. Об этом заявил председатель бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский в эфире местного телевидения, передает Onet.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КГБ Беларуси вывез из Москвы трех оппозиционеров

Щерский подчеркнул, что Польша никогда не планировала никаких покушений и не собирается в таком участвовать.

"Польша никогда не планировала, не принимала, не принимает и не намерена участвовать ни в каких покушениях на Александра Лукашенко. Если кто-то, господин Лукашенко, вам такое рассказывает, то он вас обманывает" - подчеркнул он.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пропавшие в Москве оппозиционеры готовили на него и его детей покушение при содействии спецслужб США, один из них якобы ездил для консультаций по этому поводу в Польшу. В Госдепартаменте США также заявили, что заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не соответствует действительности.