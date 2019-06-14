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воскресенье, 16 июня 2019 02:24

Покупатели устроили массовую драку в магазине

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Покупатели устроили массовую драку в магазине
Китайцы подрались из-за акционной одежды. Фото: Vgorode.ua

В Китае покупатели устроили драку на полу магазина. Причиной называют скидки на вещи из новой лимитированной коллекции японского бренда одежды и аксессуаров Uniqlo.

Инцидент попал на видео и стал хитом сети. Ролик появился на странице канала RT в Twitter.

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На видео видно, как толпа врывается в магазин до того, как полностью открылись его двери. Покупатели буквально сносят все на своем пути и сражаются друг с другом. Некоторые даже поваливсяся на пол в попытке отобрать нужную вещь.

Покупатели во французском супермаркете подрались за дешевую шоколадную пасту "Нутелла". Невероятный ажиотаж вызвала скидка в 70%. Цена на "Нутеллу" в сети магазинов Intermarché упала с €4,50 до €1,40. Все запасы продукта раскупили за 15 минут.

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