Покупатели устроили массовую драку в магазине

В Китае покупатели устроили драку на полу магазина. Причиной называют скидки на вещи из новой лимитированной коллекции японского бренда одежды и аксессуаров Uniqlo.

Инцидент попал на видео и стал хитом сети. Ролик появился на странице канала RT в Twitter.

На видео видно, как толпа врывается в магазин до того, как полностью открылись его двери. Покупатели буквально сносят все на своем пути и сражаются друг с другом. Некоторые даже поваливсяся на пол в попытке отобрать нужную вещь.

Chinese shoppers go insane over Uniqlo's new clothing line collection pic.twitter.com/Sa3fsYdLqK