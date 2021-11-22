"Покойник воскрес" в морге, после шести часов в морозильной камере

Шрикеш Кумар начал двигаться перед вскрытиям к изумлению своей семьи / The Times of India

Индийский мужчина, который попал в аварию и его объявили мертвым, ожил в морозильной камере морга на следующий день.

45-летний Шрикеш Кумар попал в клинику в критическом состоянии после аварии, когда ехал на мотоцикле. Его доставили в частное медицинское учреждение, где врач констатировал смерть. Об этом пишет Daily Mail.

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Затем тело передали в государственную больницу для вскрытия. Там поместили в морозильную камеру морга, пока семья не прибыла через шесть часов.

"Сотрудник скорой осмотрел пациента в три часа ночи, и не зафиксировал сердцебиения. Он осматривал тело несколько раз. Когда полиция и семья подошли к нему для опознания и оформления документов для вскрытия, он ожил", - говорит доктор Шив Сингх.

Невестка Мадху Бала заметила, что он подает признаки движения и дышит.

"Он вовсе не мертв. Как это случилось? Послушайте, он хочет что-то сказать, он дышит!", - закричала она.

Доктор Сингх назвал этот случай одним из самых редких и сказал, что "он не может назвать действия медперсонала халатностью".

Пострадавший все еще находится в коме и проходит лечение в медицинском центре. Его семья подаст жалобу на врачей за халатность.

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