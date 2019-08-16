Поклонники Алена Делона похоронили его

Французского актера 83-летнего Алена Делона, который недавно перенес инсульт, поклонники поспешили похоронить.
В сети начали активно искать новости о его возможной смерти, сообщает Апостроф.
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Пик запросу "Ален Делон умер" пришелся на 16 августа. До этого в Google были единицы подобных запросов.
По статистике тысячи людей по всему миру спрашивают в поисковых системах, когда состоится прощание с актером.
По словам дочери артиста, он идет напоправку в элитной клинике Швейцарии.
Ален Делон, полное имя которого Ален Фабьен Морис Марсель Делон, французский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Наибольшее признание получил благодаря своему участию в фильмах "На ярком солнце", "Леопард", "Черный тюльпан".
Его имя в странах бывшего СССР стало синонимом мужской красоты.
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