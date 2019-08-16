Поклонники Алена Делона похоронили его

В сети гуляет сплетня о смерти Алена Делона. Фото: apostrophe.ua

Французского актера 83-летнего Алена Делона, который недавно перенес инсульт, поклонники поспешили похоронить.

В сети начали активно искать новости о его возможной смерти, сообщает Апостроф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Собаку похороните со мной" - топ-5 необычных завещаний

Пик запросу "Ален Делон умер" пришелся на 16 августа. До этого в Google были единицы подобных запросов.

По статистике тысячи людей по всему миру спрашивают в поисковых системах, когда состоится прощание с актером.

По словам дочери артиста, он идет напоправку в элитной клинике Швейцарии.

Ален Делон, полное имя которого Ален Фабьен Морис Марсель Делон, французский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Наибольшее признание получил благодаря своему участию в фильмах "На ярком солнце", "Леопард", "Черный тюльпан". Его имя в странах бывшего СССР стало синонимом мужской красоты.