Показали текст соглашения Великобритании и ЕС

Торговое соглашение с Великобританией по Brexit предусматривает свободную торговлю на нулевых тарифах и квотах.
В документе прописали условия для инвестиций, конкуренций, налоговой прозрачности, воздушном и автомобильном транспорте, энергетике, рыболовстве и защите данных, сообщает "Бабель".
Великобритания и ЕС обязались обеспечить равные условия бинесу и заботиться об окружающей среде, уменьшать выбросы углерода.
Соглашение не регулирует внешнюю политику, внешнюю безопасность и оборонное сотрудничество. Лондон не хотел вести переговоры по этому вопросу.
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Страны ЕС должны единогласно проголосовать за принятие соглашения. Это должно произойти до 1 января 2021 года. Соглашение вступит в силу во временном режиме до 28 февраля.
Лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца. Соответствующее решение приняли 24 октября.
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