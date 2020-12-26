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суббота, 26 декабря 2020 18:14

Показали текст соглашения Великобритании и ЕС

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Показали текст соглашения Великобритании и ЕС
Соглашение регулирует економични отношения. Фото: Reuters

Торговое соглашение с Великобританией по Brexit предусматривает свободную торговлю на нулевых тарифах и квотах.

В документе прописали условия для инвестиций, конкуренций, налоговой прозрачности, воздушном и автомобильном транспорте, энергетике, рыболовстве и защите данных, сообщает "Бабель".

Великобритания и ЕС обязались обеспечить равные условия бинесу и заботиться об окружающей среде, уменьшать выбросы углерода.

Соглашение не регулирует внешнюю политику, внешнюю безопасность и оборонное сотрудничество. Лондон не хотел вести переговоры по этому вопросу.

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Страны ЕС должны единогласно проголосовать за принятие соглашения. Это должно произойти до 1 января 2021 года. Соглашение вступит в силу во временном режиме до 28 февраля.

Лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца. Соответствующее решение приняли 24 октября.

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