Показали расширенный список санкций РФ против Украины

Обнародовали расширенный санкционный список России против Украины. Фото: BBC

Стал известен список украинских компаний и лиц, которых Россия внесли в расширенный санкционный список.

Теперь перечень охватывает 567 физических лиц и 75 компаний, то есть санкции наложили на 245 новых лиц и 7 компаний. С полным списком можно ознакомиться на сайте правительства России.

В частности под санкции попали концерн "Укроборонпром" и предприятие "Укрспецэкспорт", публичное акционерное общество "Центрэнерго".

В санкционный список также внесли мэра Одессы Геннадия Труханова, депутата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, первого заместителя Министерства внутренних дел Украины Сергея Ярового.

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В начале ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым вводятся санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Санкции предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. Российская сторона заявляла, что ограничения могут быть отменены в случае отмены Украиной санкций против российских граждан и юридических лиц, которые были введены СНБО 2 сентября 2015 года.