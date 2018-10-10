Показали красивые фото с конкурса строительства человеческих башен

9 октября 2018 года в городе Таррагона, Испания, состоялся конкурс строительства человеческих башен - Кастель. Это традиционное соревнование происходит в Каталонии, автономной области Испании раз в два года. В этом году мероприятие посмотрели более 6000 зрителей.

Обычно конкурс никак не связан с политикой. В этом году перед его началом состоялся 5-минутный протест каталонских сепаратистов. Они хотят, чтобы Каталония отделилась от остальной Испании, сообщает Reuters.

Фото: Reuters

В октябре 2017 года здесь прошел референдум за независимость. До сих пор жители региона не пришли к согласию в этом вопросе. Часть насиления считает, что Каталония должна стать независимой от Испании. У нас разные языковые и культурные традиции, говорят. Ряд каталонских сепаратистских лидеров в прошлом году посадили в тюрьму. Верховный суд Испании будет рассматривать их дела в ноябре этого года.

В 2010 году человеческие башни или "кастели" включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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Традиция известна с 18 века. Люди строят живые башни, становясь друг другу на плечи. Участие в этом могут принять все желающие. Каждый уровень башни зовется "тронк". Самые высокие тронки обычно строят дети.