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воскресенье, 07 марта 2021 17:33

Показали истинное лицо Ярослава Мудрого и извержение вулкана: неделя в 12 фото
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Gazeta.ua предлагает вспомнить события недели 1-7 марта 2021-го в фото.

Автор: Гиманов Александр/ УНИАН
 

В Одессе обрушилась стена трехэтажного жилого дома на улице Неженской 1 марта. Раньше на ней появилась трещина. Людей накануне отселили, поэтому никто не пострадал.

Автор: Крымский Андрей / УНИАН
 

Народные депутаты тестируют сенсорную кнопку во время заседания Верховной Рады Украины 2 марта. Систему запустили для предотвращения "кнопкодавства". Теперь депутаты во время голосования должны одновременно нажимать кнопку "за", "против" или "воздержался" и сенсорную.

Автор: Getty Images
 

Икону, нарисованную на крышке ящика из-под боеприпасов, привезенного из района операции Объединенных сил, демонстрируют на выставке "Иконы на коробках с патронами" в государственном концерне "Укроборонпром" в Киеве, 2 марта.

Автор: Getty Images
 

Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Шарль Мишель 3 марта позируют для фотографии после совместной пресс-конференции по итогам переговоров на саммите Крымской платформы. Президент Украины призывает Европейский Союз ввести санкции против тех, кто нарушает права человека в Крыму.

Автор: Getty Images
 

Общественный активист держит возле Верховной Рады плакат с лозунгами во время акции "Нет русской весне!" против отмены штрафа за нарушение языкового закона, 3 марта.

Автор: Сергей Старостенко\ Gazeta.ua
 

В Софийском соборе Национального заповедника "София Киевская" 4 марта презентовали призму с 3D-голограммой истинного лица князя Ярослава Мудрого.

Автор: REUTERS/ Анастасия Власова
 

Пациенты получают медицинскую помощь в отделении коронавирусной инфекции больницы в города Яремче Ивано-Франковской области, 3 марта.

Автор: REUTERS
 

Модель представляет одежду из женской коллекции Dolce & Gabbana сезона осень / зима 2021/2022 на Миланской неделе моды в Италии, 1 марта.

Автор: REUTERS
 

Извержение вулкана Этна снято с города Рандаццо, Сицилия, Италия, 28 февраля.

Автор: REUTERS
 

Протестующие запустили дымовые гранаты, чтобы перекрыть обзор снайперам в Санчаунге, Янгон, Мьянма, 3 марта.

Автор: Getty Images
 

Доктор Бри Талбот (справа) делает ультразвуковое исследование зеленой морской черепахи в мобильной больнице, Байрон-Бей, Австралия, 23 февраля 2021 года. Наибольший госпиталь дикой природы в стране создали в прошлом году на средства сотен доноров. Здесь оказывают бесплатную ветеринарную помощь раненым и больным животным.

Автор: Getty Images
 

Работник раскладывает чайные листья для сушки на фабрике чая 5 марта 2021 в округе Сюанен, провинция Хубэй, Китай.

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Дата
07
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