Показали гигантского гибрида льва и тигра

Фото: dailymail.co.uk

Гибрида льва и тигра, 5-летнего Аполлона, сравнили с саблезубым тигром.

Лигр весит 340 кг, а самый крупный вид доисторического хищника до 390 кг, сообщает dailymail.co.uk.

Защитники животных Майк Холстон и Коди Антл выводят Аполлона на прогулки и снимают с ним видео в Миртл-Бич в Южной Каролине. Говорят, что детенышем он постоянно требовал, чтобы его гладили.

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Лигры растут больше, чем родительские виды. Живут только в неволе, так в природе львы и тигры живут отдельно друг от друга. В мире насчитывается менее 1000 особей.

Но Аполлона называют уникальным, потому что он с 4 своими братьями родился от белого самца льва и белой самки тигра.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, самым большим лигром в мире является Геракл. Аполлону приходится дядей. Весит он более 400 кг, а рост на задних лапах достигает более 3 м.

Среди представителей фауны можно встретить существ, в существование которых большинству людей сложно поверить.

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