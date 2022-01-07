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пятница, 07 января 2022 14:45

Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
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В крупнейшем городе и бывшей столице Казахстана Алматы продолжаются протесты.

В результате многочисленных погромов, стрельбы, поджогов и мародерства улицы города превратились в хаос, передает Оbozrevatel. Местные жители показали, как выглядит Алматы сейчас.

В Алматы уже несколько дней действует режим чрезвычайного положения, установили комендантский час. Люди отмечают, что город похож на заброшенную местность из фильмов ужасов.

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Акимат (местная администрация) в Алматы через сутки после захвата выгорел изнутри почти дотла. Тушить возгорания в городе некому – экстренные службы не работают.

Местные жители показали, как выглядит Алматы после массовых протестов. Фото: obozrevatel
Местные жители показали, как выглядит Алматы после массовых протестов. Фото: obozrevatel
Местные жители показали, как выглядит Алматы после массовых протестов. Фото: obozrevatel
Местные жители показали, как выглядит Алматы после массовых протестов. Фото: obozrevatel
Местные жители показали, как выглядит Алматы после массовых протестов. Фото: obozrevatel

Утром 6 января власти отправили в Алматы много силовиков и бронетехнику. В городе была объявлена ​​антитеррористическая операция. Жителям разослали смс с просьбой оставаться дома.

В Казахстане во время спецопераций задержали более 3 тыс. человек, 26 убиты, еще 18 ранены. В страну прибыли военные из России и Белоруссии.

Россия продолжает опрокидывать своих военных в Казахстан. Подразделения Воздушно-десантных войск отправляются туда из трех аэропортов.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что силовики будут уничтожать всех, кто откажется сложить оружие.

У Алматы были проблемы с интернетом, прекратили деятельность финучреждения (как и в других регионах). Кроме того, ряд авиакомпаний приостановили рейсы в этот город Казахстана.

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