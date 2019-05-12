Похороны российского пропагандиста Доренко отменили

Ранее Сергей Доренко заявлял, что России нужна "разруха" в Украине.

Церемония прощания с российским пропагандистом Сергеем Доренко, который разбился в ДТП на мотоцикле, должна была состояться 12 мая в 11:00. Однако в последний момент его вдове отказались выдавать тело.

Решение не выдавать тело было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака - Ксении и Екатерины. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен, пишет "Обозреватель"

В документе, который поступил в морг, содержится распоряжение не выдавать тело "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы".

Ранее правоохранительные органы исключили уголовные версии смерти Доренко считая, что она наступила в результате естественных причин.

"Аневризма грудной части аорты разорванная", - говорится в конечных результатах вскрытия.

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Сергей Доренко работал на российских телеканалах. Вел авторскую программу на YouTube. Был включен Украиной в список санкций за антиукраинскую ксенофобскую позицию относительно войны на Донбассе и оккупации Крыма Россией. В одном из своих видео Доренко заявил, что России "нужен Киев, хаос и разруха в Украине" и "народные восстания в поясе от Харькова до Одессы".