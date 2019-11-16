Похоронили женщину, которую убил и расчленил русский историк

Анастасия Ещенко похоронили на Кубани. Фото: "Живая Кубань"

Жители станицы Старовеличковськои на Кубани попрощались с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко.

Ещенко убил историк Олег Соколов в Санкт-Петербурге, сообщает "Сегодня".

Поминальная служба состоялась в Свято-Троицком храме. На нее пришли сотни людей. Девушку похоронили на местном кладбище.

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Анастасию Ещенко отпевали и хоронили в закрытом гробу. Речей над телом погибшей никто не говорил.

Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который убил и расчленил свою любовницу, планировал совершить самоубийство в костюме Наполеона в Петропавловской крепости на глазах у туристов. Олега Соколова задержали утром в субботу, 9 ноября. Мужчина привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку Мойка, чтобы утопить пакет с отрезанными руками убитой 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.