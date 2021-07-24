На Гаити похоронили убитого президента Жевенеля Моиза.

Церемония проходила с массовыми беспорядками, стрельбой и применением слезоточивого газа, сообщает АР.

Возле частной резиденции, в которой проходило прощание, возвели баррикады, оттуда шел черный дым, а также слышались выстрелы.

Полиция применила слезоточивый газ.

Из-за инцидента траурную церемонию заблаговременно покинули делегации США и ООН.

К собравшимся на церемонии прощания обратилась вдова убитого президента Мартин Моиз.

"Мы проиграли бой, но не проиграли войну", - сказала она, осуждая олигархов страны и предположив, что Моиз был убит "из-за желания обеспечить электроэнергией, построить дороги и улучшить жизнь бедных людей".

Позже она обратилась к убийцам президента: "Они здесь смотрят на нас. Они даже не прячутся".

Похороны состоялись в условиях усиленной безопасности.

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7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в его жену, но она выжила после нападения. По подозрению в убийстве задержали около 20 подозреваемых. Министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте сказал, что к убийству причастны бывшие колумбийские военные. Премьер-министр Гаити Клод Жозеф в интервью The Washington Post заявил, что уходит в отставку из-за споров по поводу управления государством. Власть он передал 71-летнему Ариэлю Генри, которого поддержало международное сообщество, в частности США.