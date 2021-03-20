"Поговорим в какой-то момент" - Байден ответил на предложение Путина

Байден ответил Путину на предложение поговорить. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден в ответ на предложение российского президента Владимира Путина провести дебаты онлайн заявил, что разговор состоится в какой-то момент.

"Уверен, что мы поговорим в какой-то момент", - заявил журналистам президентского пула Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не сожалеет о том, что назвал Путина убийцей.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет стремиться сохранить отношения с США. Однако Москва не может не учитывать высказываний Байдена.

"Президент заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира", - сказал Песков в ответ на вопрос, ждет ли мир новая "холодная" война.

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После скандального заявления Байдена в адрес Путина российский МИД начал подготовку нового телефонного разговора между лидерами обеих стран. Путин предложил ему подискутировать после того, как тот назвал его убийцей. Но в Вашингтоне заявили, что пока не планируют никаких новых разговоров между президентами.