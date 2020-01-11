Погода вмешалась в спасение Австралии от пожаров

В Австралии продолжаются лесные пожары. Фото: Reuters

В Австралии ожидают, что на следующей неделе будет мягче погода для тушения пожаров.

Снизилась температура воздуха, начались небольшие дожди. В таких условиях пожарным будет легче работать. Они смогут локализовать часть пожаров, сообщает Reuters.

За лесных пожаров в Австралии с начала сентября погибли уже 24 человека.

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По всей стране почти 200 очагов горения. Обгорели миллионы гектаров земли, более 1200 домов разрушено. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.

Пожары в Австралии начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня. Над территорией в 5,5 млн гектаров, которую охватил огонь, образовался масштабный слой низкого давления, который вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма.