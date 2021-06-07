Погибла вся семья. Нашли тело мальчика, утонувшего в Ла-Манше

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У берегов Норвегии обнаружили тело 15-месячного курда-беженца из Ирана по имени Артин, который утонул в октябре в Ла-Манше вместе с четырьмя членами своей семьи. Они пытались добраться на лодке из Франции в Великобританию.

ДНК-экспертиза подтвердила личность погибшего ребенка, пишет BBC.

Тело Артина нашли двое норвежских полицейских в день Нового года недалеко от коммуны Кармей. Тело ребенка похоронят в Иране.

"В Норвегии не сообщалось о пропавшем ребенке, и ни одна семья не обращалась в полицию. Мальчик также был одет в синий комбинезон. Такие в Норвегии не производят. Это указывало на то, что ребенок не из Норвегии", - сообщила Камилла Тьелле Вааге, которая управляла полицейским расследованием.

27 октября 2020 года утонула лодка с Артином и его семьей. Артин и его семья были родом из города Сардашт на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком. Вместе с Артином погибли 35-летний Расул Иран-Неджад, 35-летняя Шива Мохаммад Панахи, девятилетняя Анита и шестилетний Армин.

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15 мигрантов выжили во время затопления лодки. Их доставили в больницу и начали расследование в связи с произошедшим.

Журналисты видели текстовые сообщения, вероятно, отправленные Шивой Мохаммад Панахи, в которых она пишет об опасности пересечения Ла-Манша на лодке, но добавляет, что "у нас нет выбора". Также там говорилось о том, что "можно поехать грузовиком, но на это нужно больше денег, которых нет".

Тысячи курдов-беженцев пытаются попасть в Европу с помощью контрабандистов. Они бегут из Курдского региона из-за политических преследований и огромного экономического неравенства.

Супруги Акбар и Иран Хоррамдинив, 81 и 74 года, арестовали три недели назад в Тегеране по подозрению в убийстве сына-режиссера Бабака. Его расчлененное тело нашли в помойке рядом с их домом.