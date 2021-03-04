Подозревают теракт. Мужчина с ножом ранил по меньшей мере восемь прохожих

Мужчина нападал на прохожих. Фото: Reuters

В Швеции мужчина напал с ножом на прохожих и ранил много людей.

20-летний мужчина среди белого дня напал на людей. Он ранил 8 человек, сообщает пресс-служба местной полиции.

Теракт произошел в городе Ветланда на юге страны.

Изначально было известно о 4 пострадавших.

О происшествии правоохранителям сообщили очевидцы. Они прибыли на место и открыли огонь по нападавшему. Его задержали и доставили в больницу под наблюдением полицейских.

Мотивы преступника пока неизвестны. На месте еще работают правоохранители. Они устанавливают все детали происшествия.

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28 февраля полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме. В результате погибли не менее 10 человек.