Подозревают теракт. Мужчина с ножом ранил по меньшей мере восемь прохожих

В Швеции мужчина напал с ножом на прохожих и ранил много людей.
20-летний мужчина среди белого дня напал на людей. Он ранил 8 человек, сообщает пресс-служба местной полиции.
Теракт произошел в городе Ветланда на юге страны.
Изначально было известно о 4 пострадавших.
О происшествии правоохранителям сообщили очевидцы. Они прибыли на место и открыли огонь по нападавшему. Его задержали и доставили в больницу под наблюдением полицейских.
Мотивы преступника пока неизвестны. На месте еще работают правоохранители. Они устанавливают все детали происшествия.
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28 февраля полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме. В результате погибли не менее 10 человек.
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