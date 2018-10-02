Подозреваемый в отравлении Скрипалей участвовал в аннексии украинского Крыма

Анатолий Чепига-Руслан Боширов, полковник ГРУ, которого обвиняют в отравлении Скрипаля, участвовал в аннексии Крыма

Полковник ГРУ Анатолий Чепига-"Боширов" получил звание "Героя России" за участие в аннексии украинского Крыма 2014-го. Об этом рассказали бывшие российские военные, которые вместе с "солсберийским туристом" служили в 282 отряде спецназа в Хабаровском крае России. Разыскать армейских товарищей подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля удалось журналистам российского издания "Новая газета".

"Боширов, с которым разговаривала Симоньян, - это не Боширов, а Анатолий Чепига. Внешне он изменился, но голос Боширова - это голос Толи", - передает слова бывших сослуживцев Сегодня.

По их словам, 2001-го Анатолий Чепига окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. После его направили на службу в Хабаровский регион.

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"Звание "Герой России" ему присвоили за Крым. На стелле возле памятника Рокосовському в училище выбиты имена выпускников, получивших звание Героя – там есть имена Чепиги и полковника Александра Попова. Звание "Героя России" им присвоили одним закрытым указом президента и именно за Крым... Не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму", - рассказал информатор.

Бывшие военные офицеры назвали 3 ключевые спецоперации в Крыму в феврале 2014-го: захват здания Совета министров Крыма, захват аэродрома Бельбек, разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии. По их словам, Попов и Чепига получили военные награды за то, что эти операции были проведены без кровопролития.

2 российских разведчиков под именами Александр Петров и Руслан Боширов прибыли в Лондон 2 марта. Поселились в гостинице "Сити стей хотел". Через 2 дня приехали в Солсбери и обработали ядом ручку двери дома Скрипалей. Выбросили контейнер, замаскированный под духи, в ящик для пожертвований.